Экс-тренер сборной Ирландии по плаванию осуждён на 15,5 лет за сексуальное насилие

Бывший тренер ирландской сборной по плаванию Джордж Гибни был приговорён судом в Дублине к пятнадцати с половиной годам тюрьмы за сексуальное насилие над четырьмя молодыми спортсменками в 1970–1980-х годах.
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