Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Не дрон, не ракета, а нечто пострашнее. Новая беда украинского неба уже встала на конвейер

Не дрон, не ракета, а нечто пострашнее. Новая беда украинского неба уже встала на конвейер

Гости, которых не ждали Представьте себе картину, ставшую привычной для операторов украинских радаров: небо над объектом затянуто дождём помех, на экранах мельтешат десятки целей, часть из которых — откровенные «обманки», пустышки ценой в копейку.

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