Не дрон, не ракета, а нечто пострашнее. Новая беда украинского неба уже встала на конвейер

Гости, которых не ждали Представьте себе картину, ставшую привычной для операторов украинских радаров: небо над объектом затянуто дождём помех, на экранах мельтешат десятки целей, часть из которых — откровенные «обманки», пустышки ценой в копейку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии