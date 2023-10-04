В Кораблинском районе нашли барельеф с изображением Христа XII века

1 октября волонтёры, команда молодёжного отдела епархии «Будем искать», местные жители и участники краеведческого клуба приняли участие в поисках барельефов из храма села Толпино, уничтоженного 80 лет назад.
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