Интегрированная сеть вычислительных мощностей будет способствовать развитию цифровой экономики

Правительство обязуется построить национальную интегрированную вычислительную сеть в целях оптимизации распределения вычислительной мощности и предоставления более качественных услуг для развития цифровой экономики Китая, заявил 25 марта глава Национального бюро данных (NDB).
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