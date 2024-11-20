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Царьград

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Сумская область горит. В городе Шостка прозвучал очень мощный взрыв с детонацией после удара БПЛА "Герань"

Сумская область горит. В городе Шостка прозвучал очень мощный взрыв с детонацией после удара БПЛА "Герань"

Вооружённые силы России ночью атаковали завод в городе Шостка Сумской области по выпуску средств взрывания.

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