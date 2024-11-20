В Рязанской области полицейские изъяли из гаража более 800 литров немаркированного алкоголя

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Рязанской области и отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Шацкий» изъяли более 800 литров немаркированной алкогольной продукции.
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