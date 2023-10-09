Результаты «Сбера» за 9 месяцев – основные события 10 октября

Во вторник, 10 октября, «Сбер» опубликует результаты по РПБУ за январь-сентябрь текущего года. Ранее банк сообщал, что в августе он заработал чистую прибыль в размере 140,9 млрд рублей, а за 8 месяцев – 999,1 млрд, обеспечив рентабельность капитала на уровне 25,2%.