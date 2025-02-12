ГИБДД вводит масштабные проверки: все водители рискуют лишиться прав на 2 года Юлия ЧелкановаС начала февраля Госавтоинспекция России приняла решение о проведении масштабных рейдов, направленных на выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
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