Полянский: конфликт Израиля и Ирана грозит острейшим ближневосточным кризисом

Обострение ирано-израильского конфликта может привести к новому острейшему ближневосточному кризису. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в Telegram-канале.
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