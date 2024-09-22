Дипломат Салимуллин назвал вандализмом раскопки могил советских воинов в Эстонии

Посольство России заявило: эксгумация останков советских воинов в Эстонии – это акт вандализма.Временно поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин заявил, что раскопки могил воинов Красной армии и их эксгумация в Эстонии является актом вандализма.