Дипломат Салимуллин назвал вандализмом раскопки могил советских воинов в Эстонии

Посольство России заявило: эксгумация останков советских воинов в Эстонии – это акт вандализма.Временно поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин заявил, что раскопки могил воинов Красной армии и их эксгумация в Эстонии является актом вандализма.
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