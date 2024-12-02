В Молдавии депутаты подчеркнули важность отношений с Румынией

Отношения между государствами должны строиться на взаимном уважении без внешнего давления, так как выборы в Румынии и других странах будут влиять на Молдавию, считает оппозиционный депутат парламента Василий Боля 2 декабря написал он в своем Telegram-канале.
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