В «Росатоме» назвали сроки новой встречи с главой МАГАТЭ

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что не позднее сентября нынешнего года планирует вновь встретиться с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси и обсудить тему Запорожской АЭС.