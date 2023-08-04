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В «Росатоме» назвали сроки новой встречи с главой МАГАТЭ

В «Росатоме» назвали сроки новой встречи с главой МАГАТЭ

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что не позднее сентября нынешнего года планирует вновь встретиться с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси и обсудить тему Запорожской АЭС.

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