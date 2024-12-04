9 ужасающих секретов оригинала сказки о Спящей красавице, которые шокируют не только детей Татьяна СергееваМы привыкли видеть Спящую красавицу как трогательную историю о любви, о заколдованной принцессе и её спасительном поцелуе.
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