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Мы соседи по планете

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Как на Руси относились к домашнему насилию — мифы и реальность

Как на Руси относились к домашнему насилию — мифы и реальность

Считается, что на Руси рукоприкладство в семье было чуть ли не национальным видом спорта. На уроках истории нам рассказывали о сборнике правил семейного уклада «Домострой» 16 века, где подробно описывалось, как нужно правильно ущемлять жен.

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