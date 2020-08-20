Рейтинг авто с плохой подвеской - ТОП 5

Подвеска играет не последнюю роль в автомобиле и удобстве езды. В этой статье, Автопортал 100.ks.ua хочет рассказать об автомобилях, с самой плохой и ненадежной, по нашему мнению и мнению опрошенных механиков на автосервисах, подвеской.
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