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Автопортал 100.ks.ua

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Рейтинг авто с плохой подвеской - ТОП 5

Рейтинг авто с плохой подвеской - ТОП 5

Подвеска играет не последнюю роль в автомобиле и удобстве езды. В этой статье, Автопортал 100.ks.ua хочет рассказать об автомобилях, с самой плохой и ненадежной, по нашему мнению и мнению опрошенных механиков на автосервисах, подвеской.

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