Рейтинг авто с плохой подвеской - ТОП 5

Подвеска играет не последнюю роль в автомобиле и удобстве езды. В этой статье, Автопортал 100.ks.ua хочет рассказать об автомобилях, с самой плохой и ненадежной, по нашему мнению и мнению опрошенных механиков на автосервисах, подвеской.