Попов: в России сформирована устойчивая цифровая платформа ведения бизнеса

В России сформирована устойчивая цифровая платформа ведения бизнеса, рассказал на сессии «Деловая среда будущего: мировой опыт и новые решения» Восточного экономического форума (ВЭФ) заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.
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