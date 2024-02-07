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«Авдеевка разбита на две части»: ВС РФ взяли под контроль около 20% города: Новости из Авдеевки к утру 07.02.2024 г., последние данные о боях за авдеевский укрепрайон в ходе СВО

«Авдеевка разбита на две части»: ВС РФ взяли под контроль около 20% города: Новости из Авдеевки к утру 07.02.2024 г., последние данные о боях за авдеевский укрепрайон в ходе СВО

Новости из Авдеевки по состоянию к утру 7 февраля 2024 года, последние данные о продвижении ВС России в авдеевском укрепрайоне.

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