Трамп заявил, что Байден может не осознавать, что он еще жив

REUTERS/Evelyn Hockstein Действующий американский президент Джо Байден может не осознавать, что он все еще жив, заявил бывший глава Белого дома Дональд Трамп в ходе выступления на мероприятии Национальной стрелковой ассоциации США в Пенсильвании.
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