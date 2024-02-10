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Трамп заявил, что Байден может не осознавать, что он еще жив

Трамп заявил, что Байден может не осознавать, что он еще жив

REUTERS/Evelyn Hockstein Действующий американский президент Джо Байден может не осознавать, что он все еще жив, заявил бывший глава Белого дома Дональд Трамп в ходе выступления на мероприятии Национальной стрелковой ассоциации США в Пенсильвании.

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