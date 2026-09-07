В РФ обсудят отмену штрафов для стоящих в очередях на АЗС водителей

Очереди на заправках – привычная картина для многих регионов, но вот штрафы, которые получают водители прямо во время ожидания, вызывают все больше споров.
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