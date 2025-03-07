Мурат Кумпилов встретился с членом Президиума Генсовета «Единой России» Сергеем Горняковым

В Доме правительства РА состоялась рабочая встреча секретаря Адыгейского регионального отделения ВПП «Единая Россия», Главы Адыгеи Мурата Кумпилова и руководителя Южного межрегионального координационного совета партии «Единая Россия», члена Президиума Генерального совета партии Сергея Горнякова.
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