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Командира ВСУ Яцкевича заочно приговорили за атаку на порт «Кавказ»

Командира ВСУ Яцкевича заочно приговорили за атаку на порт «Кавказ»

Суд заочно приговорил к пожизненному лишению свободы командира 360-й отдельной береговой ракетной бригады Военно-морских сил Украины Юрия Яцкевича, отдавшего приказ атаковать акваторию порта Кавказ в июле 2024 года.

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