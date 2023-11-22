Сжегшего свой русский паспорт певца Шарлота задержали по прилету в Россию

В аэропорту Пулково задержан певец Шарлот, который уехал из России и публично сжег свой паспорт.Участнику шоу "Песни на ТНТ" Эдуарду Шарлоту грозят как минимум крупные штрафы за дискредитацию ВС РФ и умышленную порчу документа, удостоверяющего личность, а также мелкое хулиганство.