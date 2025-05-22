WSJ: Переговоры Москвы и Киева могут начаться в Ватикане в середине июня

Новый виток в диалоге Москвы и Киева, вероятно, ожидаем в середине июня. О возможном проведении переговоров представителей двух государств в Ватикане по мирному окончанию боевых действий на Украине сообщила газета Wall Street Journal, ссылаясь на источники.
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