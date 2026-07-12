США требуют смены политического курса Кубы, пока не «слишком поздно» Куба должна сменить политический курс, отказавшись от коммунистического стро.
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США требуют смены политического курса Кубы, пока не «слишком поздно» Куба должна сменить политический курс, отказавшись от коммунистического стро.
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