Возвращенцы и их покровители. Почему на российском телевидении появились в качестве ведущих предатели?

Игорь Кузнецов Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст выходит из состава совета директоров МТС, говорится в сообщении мобильного оператора. РИА Новости, 17.03.2022. Это случилось из-за того, что Эрнст попал в санкционные списки. В частности, Швейцария и Великобритания занесли его в свои «черные списки». ---- Начало положено...

Анатолий Зотов Смотрят, вот они и выступают. Предлагаю переключать канал с их передачей. Я так делаю. Не знаю как рейтинг вычисляется, но надеюсь, что поможет.