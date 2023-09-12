Телеведущий Дмитрий Шепелев с радостью сообщил о своём возвращении на телевидение. Теперь он будет вести передачу о животных для детей.
Возвращенцы и их покровители. Почему на российском телевидении появились в качестве ведущих предатели?
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Игорь Кузнецов
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст выходит из состава совета директоров МТС, говорится в сообщении мобильного оператора. РИА Новости, 17.03.2022. Это случилось из-за того, что Эрнст попал в санкционные списки. В частности, Швейцария и Великобритания занесли его в свои «черные списки». ---- Начало положено...
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7 час.
Анатолий Зотов
Смотрят, вот они и выступают. Предлагаю переключать канал с их передачей. Я так делаю. Не знаю как рейтинг вычисляется, но надеюсь, что поможет.
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4 час.
Александр Хироников
"Уж сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, вредна; но только всё не впрок, и в сердце льстец всегда отыщет уголок." Я очень люблю Ивана Андреевича. Возьмите его любую басню и примерьте к "нонешнему" миру. Просто замените слово "лесть" на слово "ложь". Для энтих выродков солгать, что два пальца об асфальт.
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23 мин.
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