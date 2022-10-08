Байден обвинил Саудовскую Аравию и Россию в новом росте цен на бензин в США

В США после двух с лишним месяцев падения цен на моторное топливо вновь начался их рост. Связывается он с решением ОПЕК+ пойти по пути сокращения добычи на 2 млн баррелей в сутки.
Популярные статьи
- К ударам по объектам противника в Одессе и других городах подключились боевые корабли Черноморского флота РФ
- «Слава матушке России»: Иракская хакерская группировка взяла ответственность за масштабную кибератаку на железнодорожных перевозчиков Украины
- Российские десантники захватили технику НАТО в ходе боев на Херсонщине
Свежие комментарии