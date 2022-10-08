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Байден обвинил Саудовскую Аравию и Россию в новом росте цен на бензин в США

Байден обвинил Саудовскую Аравию и Россию в новом росте цен на бензин в США

В США после двух с лишним месяцев падения цен на моторное топливо вновь начался их рост. Связывается он с решением ОПЕК+ пойти по пути сокращения добычи на 2 млн баррелей в сутки.

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