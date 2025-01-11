Врач назвала причины возникновения диабета

Научный руководитель сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Ольга Шуппо назвала причины развития сахарного диабета второго типа, а также отметила привычки, которые помогут избежать этого.
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