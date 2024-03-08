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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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НБА подтвердила, что Матч всех звезд в 2027 году состоится в Финиксе

Арена «Санс» получила право на проведение Уикенда всех звезд-2027. Об этом объявил комиссионер лиги Адам Сильвер.

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