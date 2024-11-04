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Овечкин забросил 860-ю шайбу в НХЛ, до рекорда Гретцки - 34 гола

Овечкин забросил 860-ю шайбу в НХЛ, до рекорда Гретцки - 34 гола

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин продолжает удивлять: 39-летний форвард обрел второе дыхание и на всех порах мчится за рекордом результативности Уэйна Гретцки, который при сохранении текущего темпа может быть побит уже в этом сезоне.

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