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Федерер о Кубке Лэйвера-2024: «Было бы отлично увидеть Алькараса и Джоовича в одной команде»

Турнир пройдет в Берлине 20-22 сентября. «Честно говоря, мне бы хотелось снова увидеть Новака. Было бы отлично увидеть Алькараса и Новака в одной команде.

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