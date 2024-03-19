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В проекте «Открой#Моспром» началась онлайн-викторина

В проекте «Открой#Моспром» началась онлайн-викторина

В рамках проекта «Открой#Моспром» стартовала онлайн-викторина столичной промышленности. Она пройдет с 19 по 27 марта, сообщил министр правительства Москвы и руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

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