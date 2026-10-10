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Сенатор от Аризоны пообещал налог на роботов, дата-центры и ИИ, чтобы защитить работников от автоматизации

Сенатор от Аризоны пообещал налог на роботов, дата-центры и ИИ, чтобы защитить работников от автоматизации

Рубен Гальего предложил поднять минимальную зарплату, ввести двойную оплату переработок и запустить программу общественных работ по образцу Нового курса Рузвельта Сенатор-демократ от Аризоны Рубен Гальего представил масштабную политическую программу, нацеленную на защиту работников от последствий «ИИ-революции».

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