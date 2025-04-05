В ГАИ раскрыли, когда заканчивается действие знаков запрета остановки и парковки

Знаки «Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена» часто путают водители, особенно новички за рулём. Несмотря на схожесть (оба знака круглые, синие и с красной окантовкой), есть важные различия в их дизайне.
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