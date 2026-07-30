НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Макс Ферстаппен: «Уход сотрудников «Ред Булл» чересчур драматизируют, всегда видят негатив»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о том, что команду в последние годы покинул ряд ключевых фигур: в частности, руководитель Кристиан Хорнер , советник Гельмут Марко , конструктор Эдриан Ньюи , спортивный директор Джонатан Уитли и другие.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии