Макс Ферстаппен: «Уход сотрудников «Ред Булл» чересчур драматизируют, всегда видят негатив»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о том, что команду в последние годы покинул ряд ключевых фигур: в частности, руководитель Кристиан Хорнер , советник Гельмут Марко , конструктор Эдриан Ньюи , спортивный директор Джонатан Уитли и другие.