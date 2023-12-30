Уильям Хелберн, модный фотограф 50-х, и его прекрасные снимки

Уильям «Билл» Хелберн (1924–2020 гг.) был американским модным и рекламным фотографом. После Второй мировой войны счастливый случай свел его со знаменитым фотографом и дизайнером, арт-директором журнала Harper’s Bazaar Алексеем Бродовичем.
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