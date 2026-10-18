Глава РСПП предложил поощрять такие вложения за счет инвестиционного налогового вычета.Российский бизнес готов профинансировать создание новых систем ПВО для защиты промышленных объектов, заявил в интервью ТАСС глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
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Гениальное прозрение, по-ленински! Все основные средства производства(фабрики, заводы, ЖКХ и т.д.) принадлежат олигархам и в основном являются промышленными объектами...Т.е. олигархи все-таки решили защищать свою собственность, а не наживаться за счет государства...
прозрел? это вряд ли,такие без выгоды не прозревают