С 1 июля тарифы ЖКХ в Смоленской области с 1 июля тарифы ЖКХ вырастут на 10%

После 1 июля жителям региона придется платить больше Тарифы за коммунальные услуги вырастут в России на фоне плановой индексации, которая начнется с 1 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта Ирину Блинкову.
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