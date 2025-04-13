Вашингтон поставил Москве условие – русским запрещено наступать: "На Украину снова потекут рекой Abrams и ATACMS"

Недолго продержались американцы. От комплиментов и реверансов они всего за месяц перешли к хорошо знакомой политике запугивания и ультиматумов.
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