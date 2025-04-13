МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 516 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Бунцов
    Удивительный фанатизм ВСУВраг рвёт госгран...
  • Надежда Белугина
    Выглядят. как одногодки. Сдал Зеленский, постарел. Тёмные силы они такие - приводят к дряхлению.Вова хотел убить ...
  • Надежда Белугина
    С ОСКОЛКОМ В ГРУДИ ИЗ ДАЛЁКОГО ТЫЛА Надежда Белугина-Подюжская Армейские будни. Майор, пилот штурмовика Су-25 Иван Р...Такое под силу то...

Вашингтон поставил Москве условие – русским запрещено наступать: "На Украину снова потекут рекой Abrams и ATACMS"

Вашингтон поставил Москве условие – русским запрещено наступать: "На Украину снова потекут рекой Abrams и ATACMS"

Недолго продержались американцы. От комплиментов и реверансов они всего за месяц перешли к хорошо знакомой политике запугивания и ультиматумов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх