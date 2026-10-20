Argentina posted a $2.98 billion trade surplus in September as exports exceeded $10 billion for the first time, driven by rising energy sales.
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