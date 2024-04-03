Банки за I кв. предложили просроченных долгов по цессионной схеме на ₽25 млрд

По итогам первого квартала 2024 года сумма, предложенная банками на онлайн-площадках для реализации просроченных долгов по цессионной схеме, составила 24,95 млрд рублей, пишет “Коммерсантъ” со ссылкой на данные онлайн-аукциона Debex.
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