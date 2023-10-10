В США объяснили, что ждёт НАТО в случае победы России на Украине

НАТО неминуемо ждёт распад, если Россия победит в конфликте на Украине. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, выдержки из которого публикует РИА Новости, заявил бывший советник главы Пентагона в администрации президента США Дональда Трампа, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
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