Селена Гомес отпраздновала день рождения с Пэрис Хилтон и Кристиной Агилерой

Селена Гомес отметила день рождения: 22 июля актрисе и певице исполнился 31 год. На вечеринке в честь этого события присутствовали: Пэрис Хилтон, Кристина Агилера, Сабрина Клаудио, Бенни Бланко, Tyga, Карол Джи и другие близкие друзья звезды.