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Царьград

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Роспотребнадзор запретил купаться на пляже «Динамо» и Головинских прудах Москвы

Роспотребнадзор запретил купаться на пляже «Динамо» и Головинских прудах Москвы

Сейчас купание разрешено только в пяти местах столицы.В Москве временно запрещено купание в местах отдыха «Пляж «Динамо» и «Головинские пруды» из-за несоответствия качества воды санитарно-эпидемиологическим нормам, сообщает столичное управление Роспотребнадзора.

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