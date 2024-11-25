НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

31 подписчик

В Казани потушили пожар в производственном цеху по обработке металла

В Казани потушили пожар в производственном цеху по обработке металла

Сегодня утром произошел пожар на производственном цеху в Авиастроительном районе Казани. Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по Татарстану, пожарные ликвидировали возгорание на площади 400 квадратов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх