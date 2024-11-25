В Казани потушили пожар в производственном цеху по обработке металла

Сегодня утром произошел пожар на производственном цеху в Авиастроительном районе Казани. Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по Татарстану, пожарные ликвидировали возгорание на площади 400 квадратов.
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