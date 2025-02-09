Силовики продолжают разматывать цепочку хищений на строительстве фортификационных сооружений в Курской области, и теперь выяснилось, что по курянам нанесён ещё один удар.
Ещё один удар по курянам. И снова чиновничий беспредел. Хинштейн не сдержался: "Ничто скрывать здесь никто не намерен"
Комментарии
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ч
чак
За преступления совершенные в зоне СВО ввести расстрел.
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17 час.
АС
Александр Смелов
"Мягкость" Президента диктуется законностью, как говорят. Но медлительность власти в наведении порядка в стране во время, как её ни назови - операции, официально, или войны, по народному, неизбежно наводит на мысль о значительном противодействии чиновничьей власти, привыкшей к безотчетному воровству бюджета, этому - наведению порядка. Не пора ли население подключить к выявлению доморощенных "бояр"? А то, похоже, отношение к ворюгам строятся по принципу: "рука руку моет"?!
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15 час.
ВР
Вова Рябов
Когда этих блядей будут стрелять на месте или в штрафбат
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13 час.
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