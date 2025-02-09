Ещё один удар по курянам. И снова чиновничий беспредел. Хинштейн не сдержался: "Ничто скрывать здесь никто не намерен"

АС

Александр Смелов

"Мягкость" Президента диктуется законностью, как говорят. Но медлительность власти в наведении порядка в стране во время, как её ни назови - операции, официально, или войны, по народному, неизбежно наводит на мысль о значительном противодействии чиновничьей власти, привыкшей к безотчетному воровству бюджета, этому - наведению порядка. Не пора ли население подключить к выявлению доморощенных "бояр"? А то, похоже, отношение к ворюгам строятся по принципу: "рука руку моет"?!