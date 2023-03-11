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Власти Великобритании попросили спонсоров Олимпиад оказать давление на МОК с целью недопуска России на Игры

Власти Великобритании обратились к спонсорам Олимпиады с целью недопуска россиян к турниру. Как сообщает The Guardian, правительство Великобритании обратилось к крупнейшим спонсорам Олимпийских игр с призывом оказать давление на Международный олимпийский комитет из-за предложения МОК рассмотреть допуск российских и белорусских спортсменов до международных стартов и Олимпиады-2024 в Париже.

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