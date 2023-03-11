Власти Великобритании попросили спонсоров Олимпиад оказать давление на МОК с целью недопуска России на Игры

Власти Великобритании обратились к спонсорам Олимпиады с целью недопуска россиян к турниру. Как сообщает The Guardian, правительство Великобритании обратилось к крупнейшим спонсорам Олимпийских игр с призывом оказать давление на Международный олимпийский комитет из-за предложения МОК рассмотреть допуск российских и белорусских спортсменов до международных стартов и Олимпиады-2024 в Париже.
Популярные статьи
- Неманя Пейчинович: «У Европы подлое лицо. Украине пытаются что-то навязать, но Сербия продолжит поддерживать Россию за спасение православного народа»
- Роналду отправил самолет с гуманитарной помощью жертвам землетрясений в Турции и Сирии
- Пиоли про 1:2: «Фиорентина» играла лучше «Милана». Но это не из-за того, что мы думали о «Тоттенхэме»
Свежие комментарии