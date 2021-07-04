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Аршавин о молодежи для основы «Зенита»: «В ходе сезона, может, кто-то и окажется там»

Директор департамента по развитию молодежного футбола «Зенита» Андрей Аршавин после контрольного матча с «Шальке» (0:0) оценил игру молодых игроков сине-бело-голубых.

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