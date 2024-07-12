Захарова назвала Байдена пророссийским кандидатом после его слов о Путине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла президента США Джо Байдена, который перепутал украинского президента Владимира Зеленского с главой России Владимиром Путиным и дал слово последнему.
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