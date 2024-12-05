The Outlast Trials получит масштабное контентное обновление Project Breach на следующей не...

The Outlast Trials получит масштабное контентное обновление Project Breach на следующей неделеКомпания Red Barrels анонсировала крупное обновление Project Breach для своей популярной игры ужасов The Outlast Trials, которое выйдет 10 декабря.
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