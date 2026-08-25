В Щукине отремонтируют дом академгородка Курчатовского института

Согласован проект капитального ремонта дома на северо-западе Москвы по адресу: ул. Максимова, дом 8. Об этом рассказал председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.